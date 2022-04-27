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Опрос показал отношение 78% россиян ко Дню Победы как личному празднику

Опрос SuperJob: 78% россиян воспринимают День Победы как личный праздник
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Большинство россиян воспринимает День Победы как личный праздник. Об этом заявили 78% опрошенных сервисом SuperJob респондентов, пишет RT в среду, 27 апреля.

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Участники могли выбирать сразу несколько вариантов ответа.

Так, согласно исследованию сервиса, 74% опрошенных аналогично относятся к празднованию Нового года. Больше половины респондентов, 53%, личным праздником назвали 8 Марта, 47% — 23 Февраля. Рождество имеет особое значение для 46%, а наступающий Праздник Весны и Труда — для 33%.

«Новый год, Рождество, 8 Марта и 9 Мая женщины воспринимают как праздник чаще, чем мужчины», — говорится в сообщении сервиса.

Уточняется, что День Победы, 8 Марта, 23 Февраля и Первомай более значимы для опрошенных старше 45 лет, а День России и День народного единства — для людей 35-44 лет.

23 апреля олимпийская чемпионка Алина Кабаева назвала День Победы праздником каждой семьи.

В Москве вечером 25 апреля прошла пешая тренировка механиков-водителей и старших расчетов механизированной колонны техники, которая 9 мая примет участие в параде на Красной площади.

Министерство обороны РФ сообщало, что в военном параде в честь Дня Победы примут участие 11 тыс. служащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

В этом году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 Мая 1945 года. В этот день в городах России проходят военные парады, в которых участвуют лучшие образцы российского вооружения. Главный из них традиционно организовывают на Красной площади. Техника проезжает по брусчатке в присутствии гостей, среди которых фронтовики, участвовавшие в войне.

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