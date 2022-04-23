Кабаева назвала День Победы праздником каждой семьи

Каждая семья в День Победы отмечает свой праздник, так как у каждой семьи — своя история войны, заявила по итогам детского Фестиваля художественной гимнастики «Алина» в субботу, 23 апреля.

«То, что такая тема, вы понимаете, эта история не уходит в прошлое, она остается с нами, потому что это праздник не только для нашей страны. Это праздник каждой семьи. У каждой семьи есть история войны. И мы ни в коем случае не должны забывать про это, а передавать из поколения в поколение», — поделилась она радостью.

Кабаева напомнила, что в том году фестиваль был посвящен 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и прошедшее в Москве спортивно-музыкальное шоу снова напомнило о важности исторической памяти.

Благотворительный праздник — Фестиваль художественной гимнастики «Алина» прошел 23 апреля. Участники из 15 регионов России и из-за рубежа выступили в спорткомплексе «ВТБ Арена». Среди них — заслуженные гимнастки и юные спортсмены. В этом году на мероприятии выступили гимнастки из Донецкой Народной Республики с номером «Полюшко, поле». Спортсменки признались, что переживают за родной край, но это делает их сильнее.