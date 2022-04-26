В МВД уточнили право ГИБДД проверить авто при наличии диагностической карты

Наличие визуальных признаков поломки транспортного средства, угрожающих безопасности на дороге, могут быть основанием для проверки сотрудниками ГИБДД его технического состояния даже при предъявлении водителем диагностической карты. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-центре МВД России.

Если водитель не смог предоставить диагностическую карту на транспортное средство, проведение техосмотра которого является обязательным, а при этом он привлекается к административной ответственности (ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ), за нарушение грозит штраф в размере 2 тыс. рублей.

«При выявлении признаков нарушения проводится проверка информации по указанным фактам, в случае их подтверждения принимается решение в соответствии с действующим законодательством», — цитирует сообщение МВД ТАСС.

Итоги государственного техосмотра отображаются в диагностической карте, оформленной в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО). Правоохранители подтверждают проведение техосмотра и наличие действующей диагностической карты посредством этой системы.

В середине апреля была отменена норма закона об обязательном автогражданском страховании (ОСАГО), согласно которой к владельцу транспортного средства, ставшего виновником ДТП из-за неисправности машины, мог быть применен регресс в случае отсутствия рабочей диагностической карты.

Регресс за отсутствие техосмотра к виновникам ДТП сохранен для легковых такси, автобусов и специализированных транспортных средств, предназначенных и оборудованных для перевозок опасных грузов.