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В Приднестровье отменили парад Победы на 9 мая

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В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) отменили парад Победы и массовые мероприятия 9 мая. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского.

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Он подчеркнул, что массовое скопление граждан небезопасно.

«При этом каждый житель республики сможет в частном порядке почтить память погибших участников Великой Отечественной войны и поздравить ныне живущих», — говорился в сообщении.

Церемонии возложения цветов к памятникам и могилам солдат состоятся, в населенных пунктах пройдут тематические концерты. От салютов решено отказаться.

Ранее в этот день Совет безопасности непризнанной ПМР сообщил о террористической атаке на воинскую часть вблизи Тирасполя.

В этот же день неизвестные взорвали две антенны регионального радиоцентра, ретранслировавший российские радиопрограммы.

В связи с происшетсвиями члены совета приняли решение о введении в стране красного уровня террористической опасности. Он предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности общества и государства.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новости о Приднестровье вызывают в Кремле обеспокоенность. Но, по его словам, контактов президента РФ Владимира Путина с коллегой из Молдавии Майей Санду на фоне происходящего пока не планируется.

За день до происшествия серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. Несколько Telegram-каналов показали снятые очевидцами кадры, где видны два использованных гранатомета на дороге рядом со зданием.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией.

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