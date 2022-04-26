Конфликтолог прокомментировал просьбы боевиков с «Азовстали» об эвакуации в Турцию

Украинские власти оставят боевиков националистического формирования «Азов» (в России в отношении группировки возбуждены уголовные дела) с территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе для уничтожения, так как националисты оказывали на них давление, считает конфликтолог Денис Денисов. Об этом он заявил во вторник, 26 апреля, в беседе с «Известиями».

Таким образом специалист прокомментировал слова главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина о том, что боевики «Азова» с территории «Азовстали» не доверяют Киеву и просят эвакуировать их в Турцию. По его словам, националисты выходят и на российских военных, и на военнослужащих ДНР и «пытаются торговаться, как им лучше сдаваться».

Как отметил Денисов, в подобных просьбах нет ничего удивительного, так как за последние несколько недель со стороны «Азова» высказывались разные пожелания и предпочтения, им совершенно безразлично, куда уйти и для них приемлем любой вариант.

«Украинские власти с удовольствием оставят представителей Азова для уничтожения, исходя из того, что все годы президентства [главы украинского государства Владимира] Зеленского этот батальон оказывал давление на представителей власти. «Азов» был достаточно самоуправляемой единицей в рамках ВСУ и не питают особого пиетета к политическому руководству и хотели бы скорее привлечь третью сторону, чтобы себя спасти», — подчеркнул он.

Накануне в Минобороны России сообщили, что власти в Киеве сорвали гуманитарную операцию на предприятии «Азовсталь». Никто из находящихся на заводе снова не воспользовался открытым Россией в понедельник гуманитарным коридором.

На заводе «Азовсталь» продолжается противостояние российских военных и боевиков радикальной националистической группировки «Азов». Российские военные неоднократно предлагали «Азову» сложить оружие и открывали гуманитарные коридоры, но боевики отказываются прекращать сопротивление и угрожают расстрелом собственным соратникам, желающим прекратить сопротивление.

21 апреля президент РФ Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Свое решение глава государства обосновал необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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