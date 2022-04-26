Словакия оказала Украине военную помощь на €130 млн

Словакия направила Украине военную помощь на общую сумму €130 млн. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщает агентство TASR со ссылкой на пресс-секретаря министерства обороны республики Мартину Коваль-Какашчикову.

«Словакия до этого дня направила Украине военную помощь на сумму около €62 млн и предоставило также зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300, стоимость которого составляет примерно €68 млн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Словакия ведет интенсивные переговоры с Евросоюзом (ЕС) о компенсации за переданную Украине военную помощь.

По словам пресс-секретаря, окончательная сумма и дата возмещения расходов зависят от количества запросов, полученных от государств-членов ЕС.

Ранее, 19 апреля, сообщалось, что оппозиционная словацкая партия «Смер» планирует внести предложение о созыве внеочередной сессии парламента для отставки правительства из-за безвозмездной передачи Украине ЗРК С-300.

До этого, 8 апреля, стало известно, что Словакия передала Украине зенитно-ракетный комплекс С-300. Он был передислоцирован на Украину в условиях строжайшей секретности.

Между тем репортер Foreign Policy 13 апреля заявил, что Словакия может передать Украине истребители МиГ-29.

Ранее, 10 апреля, сообщалось, что Братислава и Киев обсуждают детали контракта на продажу 16 155-мм самоходных артиллерийских установок Zuzana. Отмечалось, что комплекты Zuzana представляют собой модернизированную версию артиллерийской системы DANA, адаптированную в том числе по стандартам НАТО. Этими системами пользуются Грузия, Польша и Чехия.

Также решался вопрос о поставке советских систем противовоздушной обороны (ПВО). Однако Братислава была готова отправить оружие Украине только в случае, если США предоставят им замену. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ на это отмечал, что советские и российские системы противоракетной обороны по закону не могут быть переданы третьим странам. По его словам, любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. Так, президент России Владимир Путин заявил, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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