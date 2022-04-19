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В Словакии потребовали отставки правительства за передачу Украине С-300

Словацкая оппозиция требует отставки кабмина из-за безвозмездной передачи Украине С-300
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В ближайшие дни оппозиционная партия «Смер» внесет предложение о созыве внеочередной сессии парламента для отставки правительства из-за безвозмездной передачи Украине ЗРК С-300. Об этом во вторник, 19 апреля, пишет местная газета Pravda.

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Ранее, 8 апреля, сообщалось, что Словакия передала Украине зенитно-ракетный комплекс С-300. Он был передислоцирован на Украину в условиях строжайшей секретности.

По словам представителя партии «Смер» Ян Мажгут, открыты возможности для других оппозиционных партий добавить подписи для созыва митинга.

Отмечается, что для созыва собрания требуется не менее 30 подписей. Он также сказал, что вполне вероятно, что отставка кабинета премьер-министра Эдуарда Хегера может произойти во время очередного заседания, которое начнется на следующей неделе, 26 апреля.

Депутат Национального совета Словакии Любош Блаха назвал сложившуюся ситуацию самой серьезной с момента создания Словацкой Республики в 1993 году.

В середине марта министр обороны Словакии Ярослав Надь обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию на Украине и оборону восточной границы. Также решался вопрос о поставке Словакией военной помощи Украине — советских систем противовоздушной обороны (ПВО). Однако Братислава была готова отправить оружие Украине только в случае, если США предоставят им замену.

31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО будут поставлять оружие Киеву «столько, сколько понадобится». Также отмечалось, что будут созданы дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии в ответ на российскую спецоперацию по защите Донбасса.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что советские и российские системы противоракетной обороны по закону не могут быть переданы третьим странам.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите населения Донбасса.

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