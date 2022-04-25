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Второй тур выборов президента Южной Осетии состоится 8 мая

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Второй тур выборов президента Южной Осетии состоится 8 мая. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщает председатель ЦИК республики Эмилия Гагиева.

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«Большинством голосов было принято решение провести голосование по выборам президента 8 мая 2022 года», — сказала она ТАСС.

10 апреля в Южной Осетии прошел первый тур выборов президента республики. Выборы признаны состоявшимися, явка составила 74,28%.

Во втором туре президентская гонка развернется между нынешним главой Анатолием Бибиловым и лидером политической партии «Ныхас» Аланом Гаглоевым.

30 марта Бибилов заявил, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, объединение с РФ является стратегической целью Южной Осетии. Тогда же пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева сказала, что, вероятно, референдум пройдет после президентских выборов в Южной Осетии.

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