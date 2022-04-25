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Политологи оценили победу Макрона на президентских выборах во Франции

Политолог Нарочницкая назвала переизбрание Макрона выбором в пользу «меньшего из двух зол»
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Во втором туре французы выбирают не того, кто им нравится, выбор идет в пользу «меньшего из двух зол». Об этом в понедельник, 25 апреля, заявила «Известиям» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, главный редактор портала «Перспективы» Екатерина Нарочницкая, комментируя победу Эммануэля Макрона.

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«Его вряд ли можно назвать желанным президентом. Первый тур боле или менее показал размеры его ядерного электората. Это всего лишь немногим больше четверти. Как известно, во втором туре французы выбирают не того, кто им нравится, а, как они сами говорят, выбор идет в пользу меньшего из двух зол», — подчеркнула она.

При этом набранный Марин Ле Пен процент голосов на выборах стал рекордным результатом для крайне правых во Франции.

Как напомнил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Кудрявцев, в течение пяти лет действующий французский лидер довольно последовательно пытался наладить с Россией диалог, он был едва ли не единственным западным лидером, кто дважды приглашал к себе ее президента.

«Макрон исходил из того, что европейскую безопасность можно строить только с РФ, однако серьезных прорывов на этом направлении не было», — отметил он.

В настоящее же время в связи с украинским кризисом ситуация изменилась, и похоже, что теперь взят курс на сужение отношений с Москвой, добавил политолог. По словам Кудрявцева, как будет выстраиваться этот курс, зависит в том числе от того, какие позиции по Украине займут люди из президентского окружения и лидеры других европейских стран.

В данный момент в ситуации неопределенности говорить о каком-то плане действий президента по отношению к России было бы преждевременно, резюмировал эксперт.

Ранее в этот день российский лидер Владимир Путин поздравил Макрона с переизбранием на пост президента Франции, пожелав успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия.

Свои поздравления Макрону направил накануне президент США Джо Байден. Он заявил о своей готовности продолжать сотрудничество в разных сферах.

Макрон переизбран президентом Франции 24 апреля в ходе второго тура выборов президента. Он набрал 58,54% голосов по итогу подсчета 100% бюллетеней второго тура выборов. Соперница политика — лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — набрала 41,46% голосов.

Она признала поражение вечером в воскресенье после подсчета чуть более 50% бюллетеней.

Первый тур состоялся 10 апреля. После обработки 100% бюллетеней Макрон набрал 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Явка составила 73,69%, что стало самым низким показателем с 2002 года.

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

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