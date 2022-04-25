Исследователи назвали 35 самых незакредитованных регионов России

Исследование Фонда развития гражданского общества показало, что в первую десятку Индекса кредитного благополучия населения субъектов России вошли ЯНАО, Сахалинская область, НАО, Чукотка, Москва, Магаданская область, ХМАО, Мурманская область, Якутия и Камчатка, узнали «Известия» в понедельник, 25 апреля.

Документ составлен на основе информации Центробанка РФ и Росстата на 1 марта 2022 года. Кроме того, авторы исследования использовали данные о размере среднемесячной зарплаты и минимальной стоимости потребительской корзины.

Главный показатель — индекс закредитованности — сложился из общей суммы кредитов по регионам, разделенной на произведение среднемесячной зарплаты и численность экономически активного населения.

Всего в исследование вошло 35 субъектов. Во второй десятке оказались Красноярский край, Санкт-Петербург, Коми, Амурская область, Ингушетия и Иркутская область (поделили 15-е место), Кемеровская область, Хабаровский край и Белгородская область (17-е место), Забайкальский край и Крым (18-е место), Архангельская область и Севастополь.

В третьей десятке — Томская область, Приморский край, Дагестан; Карелия, Челябинская и Ленинградская области (24-е место), Новгородская, Тульская области, Хакасия и Еврейская автономная область (27-е место), Свердловская область, Калужская область и Чечня (29-е место), Липецкая область.

Замыкают ТОП-35 Курская область, Татарстан, Самарская, Московская и Астраханская области.

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