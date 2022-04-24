Чавушоглу: Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию

Турция больше не будет предоставлять доступ к своему воздушному пространству гражданским и военным самолетам из России, направляющимся в Сирию. Соответствующее заявление сделал 23 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы закрыли воздушное пространство для военных и даже гражданских самолетов РФ, направляющихся в Сирию. Мы давали трехмесячный срок. У них были разрешения до апреля», — цитирует его Daily Sabah.

Чавушоглу рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже уведомил о своем решении президента России Владимира Путина, пишет «Газета.Ru».

20 апреля Чавушоглу рассказал, что Турция не желает вводить санкции против РФ, несмотря на то что на нее оказывают дипломатическое давление страны Запада. Турецкие власти объясняют свое решение стремлением помочь наладить диалог между сторонами конфликта в Донбассе и на Украине.

11 апреля Евросоюз внес в черный список еще 20 авиакомпаний из России якобы по причине несоответствия авиаперевозчиков международным стандартам безопасности. Для компаний это означает запрет на полеты по территории Евросоюза и пользование его аэропортами.

Западные страны начали вводить санкции против Москвы после того, как 24 февраля Путин объявил о проведении специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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