Православные иностранцы встретили Пасху в Чебаркуле. Праздничное богослужение прошло в храме Преображения Господня, передает телеканал «Известия». Верующие из Бразилии и Колумбии приняли участие в традиционных торжествах. Студенты из других стран присоединились к празднующим Пасху горожанам. После службы состоялся традиционный крестный ход.

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