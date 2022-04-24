В Британии рассказали о намерении впервые за 30 лет открыть угольную шахту

Впервые за последние 30 лет в Великобритании откроется угольная шахта. На такой шаг правительство Соединенного Королевства идет на фоне антироссийских санкций для снижения зависимости от энергоресурсов из РФ. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в правящей Консервативной партии.

Согласно их информации, министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления страны Майкл Гоув предложил начать разработку будущей угольной шахты в городе Уайтхейвен в графстве Камбрия на северо-западе Британии. В правительстве уверены, что это предприятие позволит обеспечить углем ключевые сталелитейные заводы королевства в условиях антироссийских санкций.

Как отмечает издание, Муниципальные власти дали разрешение на строительство этого объекта в Уайтхейвене в октябре 2020 года, но из-за критики экологов и оппозиции кабинет министров инициировал новую проверку его целесообразности. В ноябре 2021 года британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) не поддержал строительство новых угольных шахт.

На шахте в Уайтхейвене, поясняет газета, намерены добывать коксующийся уголь, 40% которого Лондон ранее импортировал из России.

Источники также уточнили, что Гоув должен принять окончательное решение по строительству шахты в Камбрии к 7 июля.

Ранее, 10 апреля, британские операторы исторических железнодорожных дорог заявили о трудностях из-за сокращения запасов угля. В Великобритании насчитывается свыше 150 исторических железнодорожных компаний, которым принадлежат более 900 тыс. км путей.

5 апреля в Еврокомиссии (ЕК) объявили о пятом пакете санкций против России. Как уточнил замглавы ЕК Валдис Домбровскис, новый пакет ограничений включает индивидуальные, торговые, транспортные и энергетические санкции, включая эмбарго на импорт угля. В частности, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз (ЕС) запретит импорт угля из России на сумму €4 млрд в год. Эмбарго на поставки угля начнет действовать с августа 2022 года. На данный момент ежегодный объем импорта угля в ЕС составляет €8 млрд.

8 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки по мере отказа от него в Европе. А глава Минэнерго России Николай Шульгинов отметил в свою очередь, что ЕС будет достаточно проблематично в один момент заменить российский уголь с учетом его качественных характеристик.

Запад продолжает вводить санкции против России в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской Народных Республик».

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