Прямой эфир
Экономика
В Британии рассказали о намерении впервые за 30 лет открыть угольную шахту
Армия
В Главном храме ВС РФ началась пасхальная служба
Мир
Беннет обсудил с Гутерришем ситуацию в Донбассе и на Украине
Мир
ВОЗ зафиксировала у детей почти 170 случаев гепатита неизвестного происхождения
Общество
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Москву
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о резкой перемене погоды на следующей неделе
Экономика
Американская авиакомпания Air Lease спишет 27 российских самолетов на $802 млн
Общество
В Реутове художники сделали стрит-арт с бабушкой со знаменем Победы
Мир
Турция закрыла небо для направляющихся в Сирию российских самолетов
Мир
Глава МИД Финляндии призвал вступить в НАТО как можно скорее
Общество
Вильфанд сообщил о благоприятной погоде в Москве в день Пасхи
Сюжет:

В Британии рассказали о намерении впервые за 30 лет открыть угольную шахту

Daily Telegraph: Британия откроет впервые за 30 лет угольную шахту из-за санкций против РФ
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Впервые за последние 30 лет в Великобритании откроется угольная шахта. На такой шаг правительство Соединенного Королевства идет на фоне антироссийских санкций для снижения зависимости от энергоресурсов из РФ. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в правящей Консервативной партии.

Уголь зрения: Евросоюз готов отказаться от углеродной нейтральности
«Зеленая сделка» может сорваться из-за антироссийских санкций

Согласно их информации, министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления страны Майкл Гоув предложил начать разработку будущей угольной шахты в городе Уайтхейвен в графстве Камбрия на северо-западе Британии. В правительстве уверены, что это предприятие позволит обеспечить углем ключевые сталелитейные заводы королевства в условиях антироссийских санкций.

Как отмечает издание, Муниципальные власти дали разрешение на строительство этого объекта в Уайтхейвене в октябре 2020 года, но из-за критики экологов и оппозиции кабинет министров инициировал новую проверку его целесообразности. В ноябре 2021 года британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) не поддержал строительство новых угольных шахт.

На шахте в Уайтхейвене, поясняет газета, намерены добывать коксующийся уголь, 40% которого Лондон ранее импортировал из России.

Источники также уточнили, что Гоув должен принять окончательное решение по строительству шахты в Камбрии к 7 июля.

Ранее, 10 апреля, британские операторы исторических железнодорожных дорог заявили о трудностях из-за сокращения запасов угля. В Великобритании насчитывается свыше 150 исторических железнодорожных компаний, которым принадлежат более 900 тыс. км путей.

5 апреля в Еврокомиссии (ЕК) объявили о пятом пакете санкций против России. Как уточнил замглавы ЕК Валдис Домбровскис, новый пакет ограничений включает индивидуальные, торговые, транспортные и энергетические санкции, включая эмбарго на импорт угля. В частности, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз (ЕС) запретит импорт угля из России на сумму €4 млрд в год. Эмбарго на поставки угля начнет действовать с августа 2022 года. На данный момент ежегодный объем импорта угля в ЕС составляет €8 млрд.

8 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки по мере отказа от него в Европе. А глава Минэнерго России Николай Шульгинов отметил в свою очередь, что ЕС будет достаточно проблематично в один момент заменить российский уголь с учетом его качественных характеристик.

Запад продолжает вводить санкции против России в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской Народных Республик».

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022