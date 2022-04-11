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В Британии рассказали о сложном положении из-за сокращения запасов угля

The Guardian: в Британии кончается уголь для паровозов, курсирующих по историческим маршрутам
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Британские операторы исторических железнодорожных дорог заявили о трудностях из-за сокращения запасов угля. Об этом 10 апреля пишет газета The Guardian.

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«В Британии закончился уголь для паровозов, и нашим следующим поставщиком должна была стать Россия, которую теперь уже не рассматривают. Мы находимся в очень сложном положении», — рассказал представитель компании Ffestiniog & Welsh Highland Railways Пол Левин.

По его словам, сейчас перевозчикам приходится сокращать количество рейсов, чтобы подготовиться к одному из основных рабочих сезонов — пасхальным каникулам.

Как отмечает издание, в Великобритании насчитывается свыше 150 исторических железнодорожных компаний, которым принадлежат более 900 тыс. км путей.

5 апреля в Еврокомиссии (ЕК) объявили о пятом пакете санкций против России. Как уточнил замглавы ЕК Валдис Домбровскис, новый пакет ограничений включает индивидуальные, торговые, транспортные и энергетические санкции, включая эмбарго на импорт угля. В частности, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз (ЕС) запретит импорт угля из России на сумму €4 млрд в год.

Эмбарго на поставки угля начнет действовать с августа 2022 года. На данный момент ежегодный объем импорта угля в ЕС составляет €8 млрд.

8 апреля глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что Евросоюзу будет проблематично в один момент заменить российский уголь с учетом его качественных характеристик. По его словам, решение ЕС отказаться от импорта угля из России в первую очередь повлияет на страны-участницы объединения.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки по мере отказа от него в Европе.

Санкции введены в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Кремле отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. При этом, как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре Украины.

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