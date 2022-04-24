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Экс-канцлер ФРГ Шредер признал невозможность изоляции России

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Россию нельзя надолго изолировать от остального мира, потому что промышленность Германии сильно зависит от ресурсов РФ. Об этом в субботу, 23 апреля, в разговоре с газетой The New York Times сообщил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

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«Вы не можете изолировать такую страну как Россия на длительный срок ни политически, ни экономически. Промышленность Германии нуждается в сырье, которым располагает Россия. И это не только нефть и газ, это еще и редкоземельные металлы, и это сырье невозможно заместить просто так», — отметил он.

По мнению Шредера, экономика ФРГ не сможет функционировать, а дома немцев просто нечем будет отапливать. Он добавил, что Западу всё равно снова придется взаимодействовать с Кремлем после введенных ограничений.

Накануне в Бундесбанке заявили, что газовое эмбарго России обойдется Германии в €180 млрд. Также, по информации банка, инфляция, которая уже находится на максимальных за 40 лет 7,3%, ускорится до 8,8%.

22 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что внезапное эмбарго на российский газ в случае введения его Германией не принесло бы быстрого мира на Украине и в Донбассе. Кроме того, в своем заявлении он подчеркнул, что если бы эмбарго было введено, то произошедшее имело бы серьезные последствия как для Германии, так и для всей Европы.

Немецкие эксперты неоднократно предупреждали, что резкий отказ от газа из РФ сильно навредит промышленности ФРГ и повлечет серьезные экономические проблемы. Одновременно с этим Берлин работает над тем, чтобы отказаться от российских энергоресурсов со временем, напомнил Шольц.

19 апреля немецкое издание Deutsche Wirschafts Nachrichten сообщило, что Германия заплатит в 2022 году рекордную сумму за покупку российских нефти и газа. Как отмечалось в материале, траты властей ФРГ на российскую нефть могут увеличиться с €11,4 млрд до €14,3 млрд.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции и инициировали вопрос об ограничении зависимости от российских энергоресурсов в контексте проведения Россией спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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