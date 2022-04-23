Захарова заявила об управлении спецслужбами НАТО боевыми действиями на Украине

Спецслужбы стран НАТО под видом инструкторов из США, Великобритании и других государств участвуют в управлении боевыми действиями на Украине. Такое заявление 23 апреля сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала слова бывшего польского командующего сухопутными войсками генерала Вальдемара Скшипчака, обвинившего британского премьер-министра Бориса Джонсона в разглашении военной тайны после того, как тот сообщил о подготовке украинских военнослужащих на Соединенного Королевства и Польши.

«Ничего тайного в этом нет уже давно. Польские, британские, американские, канадские и прочие «инструкторы» давно пасут неонацистских боевиков. И никакие это не инструкторы. Это спецслужбы стран НАТО. И их не десятки, а сотни и тысячи», — написала дипломат в своем Telegram.

По словам Захаровой, натовские спецслужбы «участвуют в управлении боевыми действиями на Украине».

Соответствующее заявление Джонсон сделал 22 апреля. По его словам, в Польше украинцев обучают использованию средств противовоздушной обороны, а в Великобритании — бронетехники. Польский генерал Скшипчак счел данное высказывание разглашением военной тайны и предупредил о «катастрофических последствиях», в том числе в контексте безопасности солдат.

Также в пятницу стало известно, военные Вооруженных сил России обнаружили на базе радикальной националистической группировки «Азов» под Мариуполем методические пособия армии США. В документах, составленных на украинском и английских языках, описываются тактики ведения разведки и борьбы с партизанством.

20 апреля Захарова указала на желание стран НАТО затянуть активную фазу спецоперации РФ по защите жителей Донбасса. По ее словам, с этой целью они наращивают поставки вооружения, подталкивают киевский режим к продолжению агрессии против Донбасса и новым военным преступлениям неонацистов.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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