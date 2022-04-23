Прямой эфир
Туризм
Росавиация продлила до 1 мая запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ
Мир
Более 860 украинцев дезертировали из частей Нацгвардии по собственной воле
Интернет
ЕС согласовал новые правила по контролю за контентом интернет-компаний
Мир
Минобороны РФ сообщило о выполнении ракетными войсками и артиллерией 1098 огневых задач за сутки
Мир
Немцы раскритиковали посла Украины за постоянные требования к ФРГ
Мир
ВС Южной Осетии отменил дату второго тура президентских выборов
Мир
Общественные деятели ФРГ призвали Шольца прекратить поставки оружия Украине
Мир
СК России изучит данные об отправке британских диверсантов SAS на Украину
Мир
Меньше половины австрийцев поддержали позицию Вены в отношении Украины
Армия
Экипаж СКР «Неустрашимый» провел ракетные стрельбы на испытаниях в Балтийском море
Общество
Рогозин заявил о возможности американского Boeing X-37 быть носителем оружия массового поражения
Сюжет:

Захарова заявила об управлении спецслужбами НАТО боевыми действиями на Украине

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спецслужбы стран НАТО под видом инструкторов из США, Великобритании и других государств участвуют в управлении боевыми действиями на Украине. Такое заявление 23 апреля сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ученья тьма: за пять лет США вложили в тренинги для ВСУ полмиллиарда долларов
Какие еще статьи расходов содержатся в протоколах международной «технической помощи» Киеву

Так она прокомментировала слова бывшего польского командующего сухопутными войсками генерала Вальдемара Скшипчака, обвинившего британского премьер-министра Бориса Джонсона в разглашении военной тайны после того, как тот сообщил о подготовке украинских военнослужащих на Соединенного Королевства и Польши.

«Ничего тайного в этом нет уже давно. Польские, британские, американские, канадские и прочие «инструкторы» давно пасут неонацистских боевиков. И никакие это не инструкторы. Это спецслужбы стран НАТО. И их не десятки, а сотни и тысячи», — написала дипломат в своем Telegram.

По словам Захаровой, натовские спецслужбы «участвуют в управлении боевыми действиями на Украине».

Соответствующее заявление Джонсон сделал 22 апреля. По его словам, в Польше украинцев обучают использованию средств противовоздушной обороны, а в Великобритании — бронетехники. Польский генерал Скшипчак счел данное высказывание разглашением военной тайны и предупредил о «катастрофических последствиях», в том числе в контексте безопасности солдат.

Также в пятницу стало известно, военные Вооруженных сил России обнаружили на базе радикальной националистической группировки «Азов» под Мариуполем методические пособия армии США. В документах, составленных на украинском и английских языках, описываются тактики ведения разведки и борьбы с партизанством.

20 апреля Захарова указала на желание стран НАТО затянуть активную фазу спецоперации РФ по защите жителей Донбасса. По ее словам, с этой целью они наращивают поставки вооружения, подталкивают киевский режим к продолжению агрессии против Донбасса и новым военным преступлениям неонацистов.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022