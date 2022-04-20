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Захарова обвинила НАТО в попытках затянуть спецоперацию РФ в Донбассе

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Страны НАТО делают всё, чтобы затянуть активную фазу спецоперации РФ по защите жителей Донбасса. Такое заявление сделала в среду, 20 апреля, представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

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«Вопреки заявлениям о том, что боевые действия на Украине должны закончиться как можно скорее, страны НАТО делают всё, чтобы затянуть активную активную фазу операции. Что имеется в виду — они наращивают поставки военной техники, оружия, боеприпасов, подталкивают киевский режим к продолжению агрессии против ДНР и ЛНР и новым военным преступлениям неонацистов», — сказала она в ходе брифинга.

31 марта генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО будут поставлять оружия на Украину столько, сколько понадобится. Аргументировал он это тем, что Киев якобы борется за ценности альянса: свободу и демократию.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров назвал основной причиной кризиса на Украине политику США и НАТО. После исчезновения СССР они продолжали продвигать военную инфраструктуру дальше на восток, накачивали Украину оружием и создавали там военную инфраструктуру, напомнил министр.

25 марта стало известно, что американские солдаты выдали свое участие в боевых действиях на Украине. Так, солдаты сами подтвердили, что находятся в стране в составе их Вооруженных сил.

До этого, 23 марта, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможная отправка миротворческих войск НАТО на Украину стала бы крайне опасным и опрометчивым решением. Он указал, что любое соприкосновение российских военных с солдатами альянса может привести к негативным последствиям.

Обстановка в Донбассе значительно обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России и попросили о признании своей независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. В Минобороны указали, что удары будут наноситься только по военным объектам, а не гражданским. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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