Джонсон рассказал об обучении солдат ВСУ управлению британскими БТР

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о прохождении украинскими военнослужащими тренировок на территории Соединенного Королевства и Польши. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучаются управлять британскими бронетранспортерами (БТР) и зенитными комплексами, сообщило издание The Guardian 21 апреля.

Об этом Джонсон заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «Могу сказать, что в настоящее время мы обучаем украинцев в Польше использованию средств противовоздушной обороны, а в Великобритании — использованию бронетехники», — сказал британский премьер.

Помимо этого, Великобритания согласилась направить Украине не менее 120 транспортных средств, из которых 80 — это бронированные машины моделей Mastiff, Husky и Wolfhound, предназначенные для «использования в боевых целях, боевой поддержке и боевой службе» в тылу и на линии фронта, а также 40 машин Samaritan, Spartan и Samson.

Что касается украинских солдат в Польше, то предполагается, что британские инструкторы в Польше обучат солдат ВСУ использованию зенитно-ракетного комплекса Starstreak и транспортных средств Stormer.

16 апреля газета The Times сообщила о возвращении членов Специальной авиадесантной службы (SAS) вооруженных сил Великобритании на Украину для подготовки военных в Киеве и его окрестностях. В частности, военные из Соединенного Королевства научили своих украинских коллег пользоваться противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) NLAW, которые Великобритания поставляет Украине.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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