Польский генерал обвинил Джонсона в разглашении военной тайны

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак обвинил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в разглашении военной тайны. Об этом сообщает польское издание Fakt. Ранее Джонсон заявил о прохождении украинскими военнослужащими тренировок на территории Соединенного Королевства и Польши.

«Премьер-министр раскрывает военную тайну. Военная подготовка — дело армейское, в такой обстановке секретное. Прежде чем говорить такие вещи, нужно подумать», — сказал генерал.

По его словам, подобные действия могут привести к «катастрофическим последствиям». Генерал уточнил, что такими заявлениями Джонсон ставит под угрозу безопасность солдат.

Накануне издание The Guardian сообщило, что на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Джонсон рассказал о том, как украинские военные обучаются в Польше использованию средств противовоздушной обороны, а в Великобритании — работе с бронетехникой. Также сообщалось, что британские инструкторы в Польше обучат солдат вооруженных сил Украины использованию зенитно-ракетного комплекса Starstreak и транспортных средств Stormer.

18 апреля в Пентагоне заявили, что американские военные вскоре проведут курс обучения для группы украинских военнослужащих по обращению с американскими гаубицами, которые Вашингтон направляет Киеву в качестве военной помощи.

15 апреля газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что члены специальной авиадесантной службы вооруженных сил (SAS) Великобритании вернулись на Украину для подготовки военных в Киеве и его окрестностях. По словам капитана размещенного на севере украинской столицы батальона Юрия Мироненко, в том числе военные из Соединенного Королевства научили своих украинских коллег пользоваться противотанковыми ракетными комплексами NLAW, которые Великобритания поставляет Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация страны, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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