Пентагон подтвердил готовность обучать ВСУ работе с американскими гаубицами

Американские военные вскоре проведут курс обучения для группы украинских военнослужащих по обращению с американскими гаубицами, которые Вашингтон направляет Киеву в качестве военной помощи. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Верно следующее: мы считаем, что сможем начать процесс обучения Вооруженных сил Украины на гаубицах, которые вскоре отправятся туда. Это обучение будет происходить за пределами Украины», — заявил Кирби в ходе брифинга.

Он добавил, что американские военные оценивают варианты обучения представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) работе с другими видами оружия.

Ранее эту информацию опубликовал портал The Hill, напомнив, что США уже обучили нескольких украинских солдат работе с беспилотными летательными аппаратами Switchblade, которые могут поражать такие цели, как личный состав и транспортные средства противников.

Эти представители ВСУ находились в США для планового военного обучения и вернулись на Украину в начале апреля. С тех пор Пентагон изучил иные способы, которыми он может помочь Украине использовать оружие, которое он поставляет, добавило издание.

Накануне, 17 апреля, на Украину прибыла новая партия оружия и техники в рамках последнего пакета помощи от администрации президента США Джо Байдена. По данным источника в Белом доме, США впервые согласились предоставить Киеву виды мощного оружия, в том числе 11 вертолетов Ми-17, 18 155-миллиметровых пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

13 апреля Байден утвердил дополнительный пакет военной помощи в обеспечение безопасности Украины на сумму $800 млн. По словам президента США, новый пакет поддержки включает уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».