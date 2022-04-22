Макрон пообещал направить Украине артиллерийские установки Caesar

Франция планирует направить Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы все поставим [Украине] серьезное вооружение, от [противотанковых ракетных комплексов] Milan до Caesar и другие виды оружия и техники. Я думаю, что мы должны продолжать идти по этому пути», — приводит его слова издание Ouest-France.

Отмечается, что 12 орудий будут изъяты из запасов вооруженных сил Франции и доставлены в Киев в течение нескольких дней.

Макрон подчеркнул, что стремится вооружать Украину, «не пересекая красную линию», которая состоит в том, «чтобы не оказаться стороной конфликта».

15 апреля глава комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что поставки Украине тяжелых вооружений из стран Евросоюза усугубят ситуацию «на земле».

11 апреля французский посол на Украине Этьен де Понсен сообщил, что во Львов прибыла группа французских жандармов, для того чтобы «помочь украинским коллегам в расследовании военных преступлений». Дипломат указал на то, что французы «первые, кто оказывает такую ​​помощь».

В тот же день глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие. Он отметил, что соответствующее решение должно быть принято в течение нескольких дней, а не недель.

22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием и забрасывание иностранных наемников на Украину — это безответственные и крайне опасные действия.

18 марта сообщалось, что читатели французской газеты Le Figaro выразили недовольство решением властей выделить финансовую помощь Украине на сумму €300 млн. Для Франции, по их мнению, это падение в яму и без того большого национального долга. Один из читателей призвал власти Франции прекратить поставки оружия Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа спецоперации — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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