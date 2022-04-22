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Песков заявил об отсутствии решения по участию Путина в саммите G20

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Решение о поездке президента России Владимира Путина на саммит Группы двадцати (G20) пока не принято. Об этом заявил в пятницу, 22 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Когда будет принято соответствующее решение, мы вас проинформируем. Пока решение не принималось», — ответил представитель Кремля журналистам.

Саммит состоится осенью на острове Бали.

Ранее, 21 апреля, министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати сообщил, что на саммит G20 пригласили лидеров всех стран-членов, включая президента РФ Владимира Путина.

Выступая на семинаре в рамках весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка, министр финансов Индравати отметила, что все страны в G20 уже получили свои приглашения. Также она подчеркнула, что приглашения направляются главам государств заранее.

20 апреля во время выступления министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова на встрече глав министерств и центральных банков стран — членов G20 в Вашингтоне ряд должностных лиц покинули заседание.

8 марта все делегации Евросоюза (ЕС) и ряда их партнеров покинули зал заседания исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) во время выступления российской делегации.

7 апреля Песков сообщал, что решение об участии российского президента Владимира Путина в саммите «большой двадцатки» будет принято в зависимости от развития ситуации.

23 марта член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов заявил «Известиям», что ни одна из стран «большой двадцатки» не имеет права лишать членства другую. По его словам, это площадка, которая дает сторонам в условиях кризиса возможность вести диалог.

1 марта дипломаты из Евросоюза, Великобритании и США покинули зал во время выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на высшем форуме ООН в Женеве по правам человека. Среди оставшихся в зале были дипломаты из Йемена, Сирии, Туниса, Алжира и Венесуэлы. Отношение дипломатов связано с проведением Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лицемерами и ханжами делегации, покинувшие зал. Она напомнила, что такой реакции не наблюдалось, когда выступала делегация Украины, чей режим убивал мирных людей в Донбассе.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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