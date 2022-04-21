Минздрав России зарегистрировал новый препарат от COVID-19

Минздрав России зарегистрировал препарат от COVID-19 на основе нирматрелвира и ритонавира — «Скайвир», следует из опубликованных данных Госреестра лекарственных средств.

Препарат в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, изготовила фармацевтическая компания «Промомед». Он был зарегистрирован 20 апреля. Дата окончания действия регистрационного удостоверения — 1 января 2023 года.

6 апреля Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 на основе молнупиравира.

1 апреля Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость пациента с интервалом в три недели.

В стране продолжается масштабная кампания по вакцинации. Россияне могут привиться бесплатно. В РФ зарегистрированы несколько вакцин: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.