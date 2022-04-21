Комиксы Marvel не будут выходить на русском языке

Издательство Marvel уведомило партнеров о том, что прекращает продажу и продление лицензий на свои комиксы в России. Об этом сообщает в четверг, 21 апреля, GeekCity со ссылкой на источники в компании.

«Marvel приостанавливает продление и покупку новых лицензий с лета 2022 года — таким образом, нельзя будет допечатать тираж старых комиксов или выпускать новые», — уточняет издание.

По словам одного из источников издания, Marvel может потребовать продать все тиражи уже выпущенных комиксов к осени. В ином случае продукция должна будет отозвана из магазинов.

При этом ранее анонсированные комиксы от российских издательств, на которые приобретены лицензии, выйдут из печати.

Marvel наиболее известна такими сериями комиксов, как «Человек-паук», «Железный человек», «Люди Икс», «Мстители», «Стражи Галактики», «Веном», «Капитан Марвел» и др. Большинство персонажей комиксов обитают в одной вымышленной вселенной, получившей название «Земля-616». С 1960-х годов Marvel Comics — одна из двух самых крупных американских компаний по производству комиксов.

Ранее, в конце марта, американский писатель Стивен Кинг уведомил издательство АСТ о приостановке сотрудничества. Автор временно приостановил сотрудничество по всем новым контрактам.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса.

Деятельность в России уже приостановили бренд одежды Karl Lagerfeld, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, Ericsson, бренды одежды и обуви Burberry, COS, Nike, служба международной доставки DHL, автомобильные компании Porsche, Audi, BMW, британский интернет-магазин ASOS и др.