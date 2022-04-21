Прямой эфир
Сюжет:

Сдавшийся в плен подполковник ВСУ осудил издевательства над российскими пленными

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сдавшийся в плен военный Вооруженных сил Украины (ВСУ), подполковник, замкомандира по тылу Сергей Жуковский в четверг, 21 апреля, заявил «Известиям», что издевательства над российскими пленными неприемлемы.

«[Отношусь к такому] абсолютно негативно, потому что издеваться над пленными нельзя. Есть Женевская конвенция, где указано, что какой бы ни был пленный и из какой он страны, к нему должно быть должное внимание», — заявил он.

При этом Жуковский уточнил, что в России украинскими пленным предоставляют нормальные условия для жизни — кормят три раза в день и содержат в теплом помещении.

Ранее в этот день члены экипажа сбитого украинского вертолета Ми-8 заявили, что к попавшим в плен на Украине российским солдатам нужно относиться уважительно, так же как в России относятся к украинским пленным.

Спецоперация в Донбассе 20 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

7 апреля военный следственный отдел Следственного комитета (СК) РФ по Подольскому гарнизону возбудил уголовное дело по фактам жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине. В ведомстве рассказали о показаниях военнопленного, который сообщил о многочисленных избиениях и издевательствах со стороны вооруженных сил Украины.

5 апреля глава СК России Александр Бастрыкин рассказал, что в Сети было опубликовано видео убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих. В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. Глава СК поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что все совершившие в отношении пленных российских солдат военные преступления будут найдены и предстанут перед судом. То, в какой форме будут привлечены к ответственности причастные к пыткам, будет решено позже, подчеркнула она.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022