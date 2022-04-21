Сдавшийся в плен подполковник ВСУ осудил издевательства над российскими пленными

Сдавшийся в плен военный Вооруженных сил Украины (ВСУ), подполковник, замкомандира по тылу Сергей Жуковский в четверг, 21 апреля, заявил «Известиям», что издевательства над российскими пленными неприемлемы.

«[Отношусь к такому] абсолютно негативно, потому что издеваться над пленными нельзя. Есть Женевская конвенция, где указано, что какой бы ни был пленный и из какой он страны, к нему должно быть должное внимание», — заявил он.

При этом Жуковский уточнил, что в России украинскими пленным предоставляют нормальные условия для жизни — кормят три раза в день и содержат в теплом помещении.

Ранее в этот день члены экипажа сбитого украинского вертолета Ми-8 заявили, что к попавшим в плен на Украине российским солдатам нужно относиться уважительно, так же как в России относятся к украинским пленным.

7 апреля военный следственный отдел Следственного комитета (СК) РФ по Подольскому гарнизону возбудил уголовное дело по фактам жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине. В ведомстве рассказали о показаниях военнопленного, который сообщил о многочисленных избиениях и издевательствах со стороны вооруженных сил Украины.

5 апреля глава СК России Александр Бастрыкин рассказал, что в Сети было опубликовано видео убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих. В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. Глава СК поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что все совершившие в отношении пленных российских солдат военные преступления будут найдены и предстанут перед судом. То, в какой форме будут привлечены к ответственности причастные к пыткам, будет решено позже, подчеркнула она.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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