СК возбудил дело по фактам жесткого обращения с российскими пленными на Украине

Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Подольскому гарнизону возбудил уголовное дело по фактам жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в СК РФ.

В ведомстве рассказали о том, как содержался в плену на Украине россиянин рядовой Е. (инициалы не разглашаются в интересах следствия), проходивший военную службу по контракту в должности радиста, и участвовавший в спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. По данным следствия, 1 апреля, спустя 29 дней нахождения в плену, он в ходе обмена был передан российскому командованию.

Радист попал в плен 2 марта. Тогда в ходе боя ему пулями отстрелило палец правой руки и пробило кисти. Также две пули попали в спину, одна из них прошла на вылет через живот, другая — через плечо.

«Находясь в таком состоянии, Е. попал в плен, где ему была оказана медицинская помощь. Прибывшие в медучреждение украинские военнослужащие надели ему на голову мешок и, несмотря на то, что он еще нуждался в медицинском уходе после операции, перевезли в воинскую часть, расположенную в городе Полтаве», — рассказали в ведомстве.

Радист рассказал, что несмотря на установленные в мире требования Женевской Конвенции, с ним жестоко обращались: часто били по голове кулаками, кирпичом, пистолетом, а также угрожали убийством и дергали за операционные трубки.

Кроме того, его неоднократно допрашивали. В случае, если их не устраивал ответ пленного, то его снова начинали бить, подставлять к виску пистолет. Также в ведомстве отметили, что пленного заставляли учить гимн Украины.

«Рядовой пояснил, что, находясь в плену, слышал, как одному из российских военнослужащих на лбу вырезали букву «Z», а также сообщил, что пыткам подвергались и граждане Украины, которых представители украинских силовых структур называли предателями», — отметили в СК РФ.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, состоящих в рядах украинской армии, по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза Е., принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступления. Сам Е. сейчас проходит лечение в медицинском учреждении.

5 апреля глава СК России Александр Бастрыкин рассказал, что в Сети было опубликовано видео убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих. В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. В связи с этим глава комитета поручил следователям возбудить уголовное дело по факту убийств россиян войсками ВСУ.

В тот же день экс-заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе предложил донести информацию об издевательствах ВСУ над российскими военнопленными до всего мира, в частности до международной организации Красный Крест.

27 марта Бастрыкин сообщил, что в интернете появились кадры, на которых украинские националисты крайне жестоко обращаются с пленными. Он отметил, что на распространенном в Сети видео запечатлено, как военнослужащим, взятым в плен, прострелили ноги, не оказав медицинской помощи.

В связи с этим глава комитета поручил следователям выяснить обстоятельства произошедшего, а также осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к ответственности.

На следующий день первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что кадры пыток российских военнопленных на Украине должны открыть глаза западным странам на то, кого они привели к власти в этой стране. Он подчеркнул, что подобные преступления со стороны ВСУ являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

Россия объявила 24 февраля о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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