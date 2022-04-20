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Украинские пленные призвали хорошо относиться к захваченным воинам РФ

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К попавшим в плен на Украине российским солдатам нужно относиться уважительно, так же как в России относятся к украинским пленным. Об этом «Известиям» заявили члены экипажа сбитого украинского вертолета Ми-8 Иван Пепеляшко и Алексей Чиж, оказавшиеся в российской больнице.

По словам Пепеляшко, их вертолет был сбит при выполнении боевой задачи. Из-под обломков его и командира экипажа Чижа вытащили российские военные. Они же отправили пленных пострадавших летчиков в больницу. Проходя лечение в нормальных условиях и получая горячую еду, Пепеляшко пришел к определенным выводам.

«Здесь я понял, что русские нам не враги. Относились они к нам с достоинством и уважением. Потому призываю украинские войска относиться к русским военнопленным с милосердием», — сказал он.

С Пепеляшко солидарен и Чиж. В российской больнице летчик, как он сам признался, узнал о плохом отношении украинских военных к пленным из РФ.

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«Ребят, это низко. Хочу призвать относиться к пленным так, как относятся к нам, а к нам относятся на достаточно высоком уровне. Хочу призвать побыстрее закончить боевые действия, в которых гибнет много мирных жителей, в частности женщин и детей. Мы должны дружить. Русские нам не враги», — обратился Чиж к своим согражданам.

Накануне удивление хорошему отношению в плену выразил матрос 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Андриенко. Он также поблагодарил российских врачей за помощь.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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