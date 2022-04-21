Более 80% аллергиков уже столкнулись с сезонными симптомами
В России начался сезон аллергии. По данным мониторингового портала «Пыльца Club», ближайшая неделя будет сложной для тех, кто остро реагирует на ольху (количество пыльцы в воздухе оценивается как самое высокое), березу и орешник, узнали «Известия» в четверг, 21 апреля.
«По нашим наблюдениям, индекс самочувствия находится в красной зоне. Более 70–80% аллергиков испытывают проблемы», — рассказал основатель проекта Артем Антипов.
В первую очередь с аллергией столкнулись жители мегаполисов — за счет более высокой температуры в крупных городах цветение начинается раньше, уточнил он. В это время важно не пропустить момент, когда стоит посетить аллерголога. Несвоевременное обращение к врачу может закончиться серьезными заболеваниями.
«От ольхи и орешника в большей степени страдают северные и северо-западные регионы. Это связано с тем, что Европа продолжает цвести, и оттуда идут мощные заносы пыльцы. Мы также ожидаем начала цветения березы. Ее пыльцу в небольших количествах уже можно наблюдать в Москве», — уточнил эксперт.
Антипов добавил, что цветение многих растений уже началось в южных регионах. Постепенно пыльца будет перемещаться в сторону средних широт и достигнет Урала и Новосибирска.
В Центральной России погода располагает к активному цветению растений. Температура воздуха в конце апреля — начале мая в регионе будет в пределах +13… +16 градусов, рассказал «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
«Погода будет теплой и соответствовать норме или превышать ее на 1–2 градуса. Количество осадков будет незначительным — около 5–7 мм в неделю, что составляет примерно 20% от нормы», — отметил метеоролог.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Пыльца времен: 80% аллергиков уже столкнулись с сезонными симптомами