В Госдуме оценили идею поднятия флага и исполнения гимна в школах России

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова в среду, 20 апреля, поддержала идею поднятия государственного флага и исполнения гимна в школах.

С соответствующей инициативой выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. 19 апреля он заявил, что исполнение гимна в начале учебной недели будет проводиться в каждой школе с 1 сентября следующего учебного года. Данное мероприятие будет сопровождаться поднятием государственного флага, добавил он.

По словам Казаковой, традиция с поднятием флага и исполнением гимна России «трепетно сохранялась в некоторых школах».

«Ну а для тех, кто не использует этот важный момент в школьных мероприятиях, единый сигнал, который сейчас поступил от Министерства просвещения, станет хорошим импульсом к действию. Я уверена, что, если подойти к вопросу не формально, а с душой, с ответственностью, с творческим подходом, который есть у наших педагогов, этот момент естественным образом войдет в школьную жизнь, станет одним из любимых для детей», — подчеркнула депутат в разговоре с «Известиями».

Идею также поддержал президент России Владимир Путин.