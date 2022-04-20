Продажи новых автомобилей в Европе в марте упали на 20,5%

Продажи новых легковых машин в ЕС в марте упали на 20,5%. Таким образом, за месяц автомобилей продали на 844 187 меньше, чем годом ранее, передает телеканал «Известия». Например, в Италии продажи марта упали на 29,7%, в Испании — на 30,2%, во Франции этот показатель упал на 19,5%, а в Германии — на 17,5%. За I квартал продажи в ЕС снизились на 12,3% в сравнение с годом ранее.

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