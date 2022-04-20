В Госдуме предложили Зеленскому обменять себя на боевиков из «Азовстали»

Президент Украины Владимир Зеленский может обменять себя на боевиков, засевших на мариупольском заводе «Азовсталь». Об этом 20 апреля заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, комментируя опубликованное Службой безопасности Украины видео, на котором задержанный оппозиционер Виктор Медведчук просит об обмене его на националистов.

«Зеленский может обменять себя на украинских нацистов и боевиков, засевших на «Азовстали». Это, наверное, будет впервые, когда он поступит по-мужски и достойно», — цитирует депутата «РИА Новости».

По мнению парламентария, президент Украины воспринимает происходящее как кино, посылая на верную смерть чужих сыновей и отцов, забывая при этом, что «второго дубля ни у кого не будет».

«Свою семью он спрятал за границей. А так переживает за мариупольскую «Азовсталь» лишь потому, что там оказались иностранные наемники и инструкторы, жизнь которых для Зеленского ценнее украинских солдат», — сказал Шеремет.

Он также выразил уверенность, что обращение Медведчука было записано под диктовку украинских спецслужб.

«Националисты, по всей видимости, заставляют его говорить те или иные фразы. Я в этом ни секунду не сомневаюсь», — заключил депутат.

Ранее, 18 апреля, Медведчук публично обратился к президентам России и Украины с предложением обменять его на военнослужащих и мариупольцев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле это обращение видели, напоминает «Газета.Ru».

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что просьбу Медведчука стоит воспринимать как «сказанное под дулом автомата».

До этого, 12 апреля, Зеленский заявил о задержании Медведчука и опубликовал в соцсетях фотографию, где политик сидит в наручниках. Позже Зеленский предложил России обменять политика на пленных украинских военных.

В Госдуме РФ раскритиковали такое предложение. Так, первый зампредседателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что власти Украины занимаются торговлей собственными гражданами.

Комментируя предложение об обмене, Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) никогда не имел закулисных отношений с РФ.

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о государственной измене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. Однако адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла эти сообщения. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за поступавших в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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