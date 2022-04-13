В ГД раскритиковали предложение Зеленского по обмену Медведчука на пленных

Власти Украины занимаются торговлей собственными гражданами. Об этом в среду, 13 апреля, заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на украинских военнопленных.

«Украина в настоящий момент, судя по всему, занимается торговлей собственными гражданами, поскольку Медведчук — гражданин Украины. И вот этим гражданином Украины президент пытается распорядится, желая <…> получить украинских военнопленных. Какова природа этого обмена, не очень ясно. У нас могут быть общегуманитарные соображения, которые говорят о том, что надо выручать людей, которых задержали по подозрению в сотрудничестве с Россией», — указал он.

С другой стороны, возникает вопрос: что это за условия, при которых надо выдать одного украинского гражданина, чтобы получить других украинских граждан, подчеркнул российский политик.

«Так, войдя во вкус, украинская власть переловит всех, кто не голосовал вместе с партией Зеленского в Верховной раде, и будет менять их на своих военнопленных: одних украинских граждан на других украинских граждан», — заключил Затулин.

Накануне президент Украины в соцсетях опубликовал фото мужчины в наручниках, похожего на Медведчука. По словам украинского лидера, задержали оппозиционера сотрудники Службы безопасности Украины. На следующий день Зеленский предложил России обмен Медведчука на украинских пленных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Медведчук не является гражданином России, не имеет никакого отношения к специальной операции и Кремль вообще не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации.

Депутат Госдумы Алексей Чепа рассказал «Известиям», что президент Украины своим заявлением о задержании Медведчука хочет затянуть конфликт. При этом парламентарий не взялся рассуждать о подлинности фотографии, которую опубликовал Зеленский. По его словам, этим должны заниматься эксперты.

На Украине в отношении Медведчука возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест.

Информация о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста, появилась 27 февраля в ряде СМИ. Ее подтверждал и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Со своей стороны, адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла данные о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве по причине поступающих в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок. Чередниченко добавила, что о намерении перевести депутата в другое место органы были проинформированы.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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