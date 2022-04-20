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В Южной Осетии отметили важность поддержки РФ для проведения референдума

Кандидат в президенты Южной Осетии призвал заручиться поддержкой России для референдума
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Решение о проведении референдума по вхождению Южной Осетии в состав России нельзя принимать в одностороннем порядке, нужно заручиться поддержкой РФ. Об этом 20 апреля заявил кандидат в президенты страны Алан Гаглоев в преддверии второго тура выборов.

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«Столь важное решение, по моему убеждению, не принимается в одностороннем порядке. И главным фактором здесь является готовность Российской Федерации взять на себя такую ответственность. Необходимо провести предварительную работу, достичь определенных договоренностей. Каждый шаг необходимо сверять с позицией стратегического партнера, чтобы не осложнять и так непростую геополитическую ситуацию», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По словам Гаглоева, «есть стремление нашего народа к воссоединению с северными братьями в составе России». Он напомнил, что «Верховный совет Южной Осетии в сентябре 1991 года и граждане на референдуме в январе 1992 проголосовали за воссоединение с Россией». Явка тогда составила 96,9%, за проголосовало 99,89%.

«С точки зрения международного права референдум был проведен безупречно. Грузия не была тогда членом ООН, международно признанной страной. На основании этих документов Россия признала нашу независимость, и они имеют достаточную юридическую силу и для воссоединения», — отметил кандидат в президенты.

Гаглоев подчеркнул, что «если нужен еще один референдум — его проведет любой избранный президент, потому что такова воля нашего народа».

28 апреля состоится второй тур выборов президента Южной Осетии, так как ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 50% плюс один голос.

Первый тур прошел 10 апреля. Его лидером стал Гаглоев, обогнавший действующего президента Анатолия Бибилова на 3,5%.

Ранее, 30 марта, Бибилов заявил, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, объединение с РФ является стратегической целью Южной Осетии. Тогда же пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева сказала, что, вероятно, референдум пройдет после президентских выборов в Южной Осетии.

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы — Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, вытеснила оттуда грузинских военных. В августе того же года Россия признала независимость этой страны. Помимо РФ ее признают Абхазия, Венесуэла, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Науру, Никарагуа и Сирия.

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