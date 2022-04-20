Прямой эфир
Интернет
TikTok стал недоступен в App Store для российских пользователей
Экономика
В ФРГ заявили о снижении зависимости от газа из РФ в ускоренном темпе
Мир
Париж сообщил о расширении антироссийских санкций в ближайшей перспективе
Мир
Псаки допустила введение новых санкций США против России на этой неделе
Мир
Пентагон сообщил о поставке союзниками истребителей и запчастей на Украину
Мир
Шольц подчеркнул невмешательство сил НАТО в ситуацию на Украине и в Донбассе
Авто
General Motors окончательно уйдет из Росcии и уволит сотрудников
Экономика
Экспорт угля из России с начала года снизился почти на 9%
Мир
Шольц заверил в готовности Запада помогать Украине
Мир
Анкара эвакуировала более 17 тыс. турецких граждан с Украины
Мир
Гутерриш призвал Москву и Киев установить «пасхальное перемирие»
Сюжет:

Военный эксперт рассказал о задачах нового этапа военной операции на Украине

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные перешли к так называемой изоляции театра боевых действий, рассказал «Известиям» в среду, 20 апреля, военный историк Дмитрий Болтенков.

Воздушная дорога: как будет проходить новый этап спецоперации на Украине
Военный эксперт оценил расстановку сил перед масштабным наступлением ВС России в Донбассе

«Российские военные силами оперативно-тактической авиации и высокоточным оружием наносят удары по украинским маршрутам подвоза, запасам материальных средств и пунктам управления. Это называется «изоляция театра боевых действий», — пояснил он.

Болтенков уточнил, что так украинскую группировку в Донбассе отрезают от всей возможной помощи. Они не смогут получать пополнения, восполнять запасы материальных средств и т.д., что очень важно для успешного выполнения второй фазы операции. Чем лучше ВС РФ справятся с изоляцией, тем легче союзным войскам на земле будет громить украинские вооруженные формирования.

Как отметил эксперт, традиционно, российские военные подошли к решению этой задачи ответственной и качественно. Поражаются важные украинские объекты, не только в ближайшем тылу, но и на стратегическом уровне.

В частности, хороший пример — удар по логистическому центру ВСУ во Львове. Но, по мере развития второго этапа операции, основные удары будут концентрироваться на украинских объектах, расположенных близко к линии боевого соприкосновения, добавил военный историк.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Изолировать от общего: ВС России начали применять новые тактические приемы»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022