Выправить стоянку: севастопольским парковкам меняют контролеров

В Госдуму внесены поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающие передачу властям Севастополя полномочий по оформлению штрафов за неправильную парковку и эвакуацию неправильно припаркованных машин. Раньше этот вопрос находился в сфере ведения ГИБДД. Контроль за соблюдением ПДД должен быть в одних руках, иначе это может привести к неразберихе, считают эксперты. Местные жители же полагают, что новые правила позволят навести порядок с брошенными как попало машинами в городе. Как предложенные изменения скажутся на ситуации с парковками в Севастополе — разбирались «Известия».

Городские власти вместо гаишников

Рассматривать дела о нарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств»), а также принимать решение об эвакуации автомобилей, припаркованных с нарушениями, в Севастополе будут не сотрудники ГИБДД, а городские органы исполнительной власти. Это предусмотрено поправками в КоАП РФ, внесенными на рассмотрение парламента.

Передача этих полномочий направлена на «повышение эффективности борьбы с правонарушениями», связанными с неправильной парковкой автомобилей в городе, считают авторы законопроекта.

«В Севастополе сложилась сложная обстановка с парковкой. Властями города решается вопрос с организацией новых парковочных пространств в соответствии с ПДД РФ. Однако количество нарушений требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, в городе растет и создает транспортный коллапс, а также негативно влияет на уровень обеспечения безопасного дорожного движения и создают препятствия для деятельности коммунальных и экстренных служб», — говорится в пояснительной записке к документу.

Из-за ограниченного числа экипажей ДПС в Севастополе ежедневно перемещают на штрафстоянки не более 14 автомобилей, припаркованных с нарушениями, отмечают авторы законопроекта. При этом, по данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, каждый день возникает необходимость в эвакуации более 100 неправильно припаркованных транспортных средств.

Полномочия по контролю за соблюдением правил парковки уже не один год успешно реализуются властями Москвы и Санкт-Петербурга, подчеркивают авторы законопроекта. Принятие соответствующих изменений в КоАП РФ позволит снизить нагрузку на сотрудников ГИБДД Севастополя и «положительно скажется на оперативности реагирования на случаи совершения таких правонарушений», считают они. Власти одобряют инициативу по передаче им части полномочий ГИБДД.

«Правительство Севастополя поддерживает законодательную инициативу о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в письме губернатора Севастополя Михаила Развозжаева на имя одного из авторов законопроекта сенатора Сергея Колбина (копия письма имеется в распоряжении «Известий»).

Единый подход

Контролировать соблюдение ПДД должен один орган во всех регионах страны, уверен председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

— Передача таких полномочий в разных городах разным органам и ведомствами приводит к двоякому толкованию правоприменительной практики. Нужен единообразный подход: либо всё отдайте ГИБДД, либо всё заберите, — заявил он «Известиям».

По его словам, неважно, кто именно будет контролировать соблюдение правил парковки и принимать решении об эвакуации автомобилей, — ГИБДД или органы местной власти. Важно, чтобы во всех регионах страны этими вопросам страны занималось одно ведомство, уверен правозащитник.

Выправить стоянку_5 Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

С ним согласен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Своеобразное «двоевластие» при контроле за соблюдением ПДД зачастую приводит к путанице, считает он.

— Автомобилисты, привыкшие, что их наказывают инспекторы ГИБДД, проверяют штрафы на «гаишных» сервисах — штрафы, выписанные региональными властями, там не отражаются. Перед тем как менять полномочия, необходимо наладить систему, при которой абсолютно все штрафы независимо от того, кто их выписал, будут видны на одном информационном сервисе, — отметил Шапарин в беседе с «Известиями».

Аналогичная ситуация возникает и с эвакуацией неправильно припаркованных машин, уверен эксперт. Увидев, что машины нет, водитель в первую очередь обращается в полицию. Если решение об эвакуации принималось не ГИБДД, то сотрудники могут и не знать, что автомобиль был эвакуирован, отмечает он.

— За примерами далеко ходить не надо: в Москве Госавтоинспекция уже давно не занимается эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей. Однако система информирования владельцев таких машин более-менее нормально заработала относительно недавно. Похожая история может повториться и в Севастополе, — предупреждает вице-президент Национального автомобильного союза.

Больше порядка

Жители города считают, что передача полномочий по контролю за соблюдением правил стоянки и остановки от ГИБДД местным властям позволит навести порядок с парковкой в городе.

— К сожалению, с соблюдением ПДД у многих водителей есть проблемы. Очень часть вижу машины, припаркованные прямо у пешеходного перехода или автобусной остановки. А вот эвакуаторы в городе — большая редкость, — поделился своими наблюдениями с «Известиями» житель Севастополя Владимир Петров.

Выправить стоянку_4 Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Однако он считает, что сначала нужно обустроить достаточное количество парковочных мест в центре города, а только потом усиливать контроль за соблюдением правил стоянки и остановки. По его словам, в центре города немного мест, где можно припарковать машину без нарушений.

— По прогнозам с учетом нынешней обстановки, с началом летнего сезона туристов, приехавших в Крым на машине, станет заметно больше. Поэтому обустройство парковок жизненно необходимо, — уверен Петров.