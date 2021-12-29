Прямой эфир
Мир
Немецкий город Циттау может оказаться под землей из-за добычи угля Польшей
Мир
Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии
Авто
ЦБ РФ расширил границы тарифного коридора по ОСАГО
Авто
В Москве на спецстоянки в 2021 году отправили 56 тыс. автомобилей
Мир
На Украине спрогнозировали дефицит молочной и хлебной продукции
Общество
В Московском регионе продлили предупреждение о гололедице
Мир
Украина продлила действие спецпошлин на российские уголь, газ и дизтопливо
Общество
В Тюменской области отменили COVID-сертификаты в общественных местах
Авто
КамАЗ начал подготовку к выпуску новой модели грузовика
Общество
К широкополосному интернету подключили все социально значимые объекты

В Москве на спецстоянки в 2021 году отправили 56 тыс. автомобилей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За 2021 год эвакуаторы переместили на спецстоянки более 56 тыс. автомобилей-нарушителей, припаркованных на тротуарах, у пешеходных переходов, а также вторым рядом на проезжей части. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба «Московского паркинга».

Машине — место: в России усилился дефицит парковок в новостройках
Что стало причиной и как можно решить проблему

«Автомобилисты, которые нарушают правила остановки и стоянки и бросают автомобили в местах, где парковаться запрещено, могут создать серьезные аварийные ситуации. Особенно опасна парковка на тротуарах или вблизи пешеходных переходов. Такие машины закрывают обзор и пешеходам, и автомобилистам. Если они не увидят друг друга, может произойти непоправимое», — говорится в сообщении.

Там напомнили, что автомобили-нарушители перемещаются на спецстоянки по решению сотрудников МАДИ или ГИБДД. Автомобилисты в этом случае оплачивают не только штраф за нарушение, но и стоимость перемещения и хранения транспортного средства.

Узнать, куда был эвакуирован либо перемещен автомобиль, можно в приложении «Парковки Москвы». В сентябре сообщалось, что водители с помощью данного сервиса смогли найти свои перемещенные машины более 1,5 тыс. раз. Функция поиска авто в приложении заработала летом 2020 года.

По всем вопросам, связанным с платным парковочным пространством, можно обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по номеру: +7 (495) 539-5454 либо 3210 (бесплатно с мобильных телефонов).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021