В Москве на спецстоянки в 2021 году отправили 56 тыс. автомобилей

За 2021 год эвакуаторы переместили на спецстоянки более 56 тыс. автомобилей-нарушителей, припаркованных на тротуарах, у пешеходных переходов, а также вторым рядом на проезжей части. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба «Московского паркинга».

«Автомобилисты, которые нарушают правила остановки и стоянки и бросают автомобили в местах, где парковаться запрещено, могут создать серьезные аварийные ситуации. Особенно опасна парковка на тротуарах или вблизи пешеходных переходов. Такие машины закрывают обзор и пешеходам, и автомобилистам. Если они не увидят друг друга, может произойти непоправимое», — говорится в сообщении.

Там напомнили, что автомобили-нарушители перемещаются на спецстоянки по решению сотрудников МАДИ или ГИБДД. Автомобилисты в этом случае оплачивают не только штраф за нарушение, но и стоимость перемещения и хранения транспортного средства.

Узнать, куда был эвакуирован либо перемещен автомобиль, можно в приложении «Парковки Москвы». В сентябре сообщалось, что водители с помощью данного сервиса смогли найти свои перемещенные машины более 1,5 тыс. раз. Функция поиска авто в приложении заработала летом 2020 года.

По всем вопросам, связанным с платным парковочным пространством, можно обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по номеру: +7 (495) 539-5454 либо 3210 (бесплатно с мобильных телефонов).