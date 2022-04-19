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Глава Минпросвещения Кравцов заявил, что с 1 сентября в школах будут исполнять гимн России

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Ученики российских школ с нового учебного года каждый понедельник будут слушать гимн России в своих учебных заведениях. Кроме того, они будут участвовать в торжественной церемонии поднятия государственного флага. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов 19 августа на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила — в правде!».

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«С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели, поднятие государственного флага», — рассказал он об изменениях в учебном процессе.

Также министр просвещения, открывая форум, рассказал, что ведомство введет изучение истории в российских школах уже с первого класса. Позже Кравцов уточнил, что отдельных уроков истории вводить не планируется, ее будут изучать в рамках других предметов. Кроме того, ведомство дополнит учебники по истории событиями спецоперации России по защите Донбасса.

С приветственными словами 19 апреля к участникам школьного исторического форума «Сила — в правде!», который проходит в Музее Победы на Поклонной горе, обратился президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что глубокое знание своей истории позволяет делать верные выводы из прошлого. Также он обратил внимание на важность стремления молодежи учиться, развиваться и вносить свой вклад в защиту исторической правды.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативы Минпросвещения, также отметил важность изучения отечественной истории. Он подчеркнул, что семилетние дети интересуются тем же, что и взрослые.

На прошлой неделе Кравцов также замечал, что подъем флага во многих школах стал уже устоявшейся практикой. По его словам, это способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения.

В то же время стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в госпрограмму «Развитие образования». Это позволит обеспечить все школы страны государственной символикой.

В конце марта помощник президента России Владимир Мединский на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению предложил РФ перенять опыт США, где на протяжении последних 150 лет учебный день в школах начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага. В свою очередь, Песков тогда заявил, что предложение является лишь инициативой Мединского как одного из руководителей Военно-исторического общества, а к официальной позиции Кремля это отношения не имеет.

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