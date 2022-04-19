Роспотребнадзор отказался считать завершенной пандемию коронавируса в РФ

В Роспотребнадзоре 19 апреля заявили, что говорить о завершении пандемии коронавируса в стране еще рано, несмотря на относительную стабилизацию эпидемситуации.

«Коронавирус остается значимой угрозой для жизни и здоровья граждан, особенно тех, кто относится к группам риска», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что по итогам 15-й недели года в стране зарегистрировано 76 233 случая COVID-19.

«Показатель заболеваемости составил 51,95 на 100 тыс. населения, что на 20,4% ниже, чем на прошлой неделе, и на 35,5% ниже, чем в среднем за последние четыре недели», — указали в Роспотребнадзоре.

Превышение среднероссийских показателей заболеваемости (51,95 на 100 тыс. населения) по итогам недели зарегистрировано в 43 регионах РФ. На штамм «Омикрон» приходится 97,5% исследованных образцов, на вариант «Дельта» — 0,5%.

Вместе с тем за последние сутки в стране зарегистрировано 8640 случаев коронавируса, это минимальный показатель с 31 мая 2021 года, пишет «Газета.Ru».

12 апреля в Роспотребнадзоре предупредили, что преждевременное снятие антикоронавирусных ограничений может спровоцировать всплеск заболеваемости COVID-19 и впоследствии привести к возобновлению ограничительных мер.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл».

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