«Известия» публикуют кадры последствий обстрела села Головчино под Белгородом

Жители села Головчино в Белгородской области рассказали о последствиях обстрела населенного пункта войсками Украины. Кадрами с места событий поделилась съемочная группа «Известий» 19 апреля.

По словам пострадавшей семьи, в дом которой прилетели осколки от кассетных бомб, они выжили чудом.

«Мы проснулись от того, что взрывы такие были, попадали на пол, в коридор поотползали все. Это вообще что-то с чем-то непонятное было. Очень испугались», — рассказала местная жительница сквозь слезы.

Как добавил ее супруг, сначала они с женой услышали свист, затем — сильный хлопок.

«Не знаю, как не убило нас. Кассетные бомбы летели, с «Урагана». У нас тут воронок сколько! Такое поражение было. Осколки летели в обе стороны. Не знаю, как мы выжили. Штук 20 прилетело. У соседей то же самое», — поделился мужчина.

От ударов у жителей села Головчино пострадала крыша дома, пробиты ворота гаража, в котором стояла машина. В автомобиле пробит топливный бак и новые колеса. Когда выяснилось, что у супруги главы семьи — легкое ранение осколком, тот даже не заметил, что в машине есть неисправности, и прямо на спущенных колесах повез жену в больницу.

Ранее о том, что украинские военные обстреляли еще одно село в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. После атаки ВСУ в селе Головчино повреждены более 30 домов. Пострадали местные жители. Одного мужчину уже выписали из больницы, еще две женщины остаются под наблюдением врачей. От села Головчино до границы с Украиной — около 10 км.

На месте происшествия выехали специалисты Следственного комитета РФ. Специалисты обеспечат сбор и фиксацию доказательств и примут меры к установлению причастных к обстрелу лиц.

Ранее, 14 апреля, Гладков также сообщал об обстреле села Сподарюшино в его регионе. По словам губернатора, обстрел также производился со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения не было. В тот же день ВСУ в Белгородской области обстреляли село Журавлевка. В результате был ранен мужчина. В данном населенном пункте был объявлен режим ЧС, а все его жители вывезены за пределы его территории, отметил глава края.

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских Вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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