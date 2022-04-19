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В МИДе назвали западное оружие для Киева законной целью военных РФ

В МИД РФ заявили, что западное оружие для Киева является законной целью российских военных
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Поставляемое для Киева западное оружие является законной целью Вооруженных сил (ВС) РФ на территории Украины. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

Он пояснил, что накачка оружием противоречит обязательствам, которые брал Евросоюз на себя, что нельзя поставлять оружие туда, где оно может быть использовано против гражданского населения.

«Но вы видите, что сейчас закрывают глаза на международное право и говорят о каких-то «правилах». Вооружения, которые окажутся на Украине, — законная цель, с моей точки зрения, [все] законно», — сказал Ильичев «РИА Новости».

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