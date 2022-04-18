Макрон отказался определять «красную линию» по ситуации вокруг Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего интервью телеканалу France 5 в понедельник, 18 апреля, не стал определять «красную линию» для ситуации вокруг Украины.

Французский лидер указал, что определить подобную черту значит «сказать, как реагировать и где». Отвечая на вопрос журналиста о якобы в применении Россией химического оружия в ходе спецоперации, Макрон заявил, что назвать «красную линию» означает стать союзником стороны конфликта и вступить в противостояние с РФ.

По его словам, подобные вещи необходимо просчитывать, и Франция просто так на себя не возьмет такую ответственность.

Кроме того, французский президент не исключил дальнейших контактов с президентом России Владимиром Путиным по Украине и Донбассу. В то же время он отметил, что планирует обсудить во вторник с американским лидером Джо Байденом и европейскими партнерами новые санкции против РФ.

Ранее, 8 апреля, Макрон назвал своим долгом продолжение переговоров с Путиным. По его словам, Франция с самого начала спецоперации не проявляла ни наивности, ни снисходительности по отношению к РФ. Кроме того, французский президент заявил, что Париж готов стать гарантом безопасности Украины, когда будет достигнуто мирное соглашение.

7 марта президент Франции заявил, что необходимо уважительно относиться к России и российскому народу. По его словам, без участия России в создании «масштабной архитектуры безопасности» европейского континента нельзя будет построить прочный мир. Макрон подчеркнул, что к этому «обязывают история и география».

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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