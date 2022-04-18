Макрон не исключил дальнейших контактов с Путиным по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон 18 апреля в интервью телеканалу France 5 не исключил дальнейших контактов с президентом России Владимиром Путиным по Украине.

Он отметил, что после сообщений о телах людей, которые были обнаружены в Буче и других городах, он не общался с лидером России напрямую. Но при этом не исключил, что такой разговор может состояться в будущем.

В начале апреля сообщалось, что украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв в городе Буча под Киевом, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. В то же время Минобороны РФ указало, что российские военные покинули город еще в конце марта.

Ранее, 8 апреля, Макрон назвал своим долгом продолжение переговоров с Путиным. По его словам, Франция с самого начала спецоперации не проявляла ни наивности, ни снисходительности по отношению к РФ. Кроме того, французский президент заявил, что Париж готов стать гарантом безопасности Украины, когда будет достигнуто мирное соглашение.

7 марта президент Франции заявил, что необходимо уважительно относиться к России и российскому народу. По его словам, без участия России в создании «масштабной архитектуры безопасности» европейского континента нельзя будет построить прочный мир. Макрон подчеркнул, что к этому «обязывают история и география».

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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