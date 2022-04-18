В центре Москвы столкнулись пять автомобилей

Авария с участием пяти автомобилей произошла в центре Москвы. Об этом 18 апреля сообщил источник «Известий».

Машины столкнулись на 1-й Тверской-Ямской улице. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как добавил источник, из-за ДТП движение транспорта на данном участке улицы частично затруднено.

9 февраля на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. Авария произошла вблизи музея Великой Отечественной войны перед пересечением с улицей Минская. В результате пострадали три человека.

Один пассажир был зажат в салоне, его деблокировали.