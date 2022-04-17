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Глава ЕК фон дер Ляйен утверждает, что санкции Запада приведут к дефолту в России

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Дефолт в России является вопросом времени, антироссийские санкции всё сильнее «въедаются» в экономику страны. Об этом 17 апреля заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен газете BILD am Sonntag.

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«Санкции неделя за неделей всё глубже въедаются в российскую экономику: экспорт товаров в Россию рухнул на 70%», — подчеркнула политик.

По ее словам, Россию уже покинули сотни крупных компаний и тысячи экспертов. Внутренний валовой продукт России якобы снизится, по прогнозам, на 11%, отметила фон дер Ляйен. Она добавила, что страны Европы продолжают рассматривать новые антироссийские санкции, особенно в отношении Сбербанка, на долю которого приходится 37% всего банковского сектора РФ. Также ограничения будут введены и в сфере энергетики.

Как заключила глава ЕК, государственное банкротство РФ ожидается в течение какого-то времени.

13 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что Соединенные Штаты Америки пытаются спровоцировать дефолт в России за счет запрета иностранных инвестиций в ценные бумаги РФ. По его словам, США готовы жертвовать интересами собственных компаний, занимавших лидирующие позиции по капиталовложениям в российскую экономику.

11 апреля министр финансов Антон Силуанов в интервью «Известиям» заявил о готовности России обращаться в суды, если страны Запада объявят ей дефолт из-за якобы невыполнения обязательств по еврооблигациям. По словам министра, Москва предъявит в суде свои платежи, подтверждающие ее старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Он подчеркнул, что это будет сложный процесс, но Россия будет доказывать свою правоту, «несмотря на все сложности».

В начале апреля минфин США запретил проводить долларовые платежи по суверенному долгу России в американских банках. В результате Минфин РФ впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях в размере $649,2 млн, но иностранный банк-корреспондент не принял выплаты. Это может грозить техническим дефолтом.

С конца февраля недружественные страны начали блокировать российские валютные резервы. Всего было заморожено около $300 млрд, что чуть меньше половины всех резервов РФ. Евросоюз ввел секторальные санкции и ограничения для российских политиков и бизнесменов.

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