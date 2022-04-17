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Песков указал на способность России выдержать противостояние с Западом

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Россия выдержит противостояние с Западом, выразил уверенность пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 17 апреля в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

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Журналист Павел Зарубин задал Пескову вопрос, сможет ли РФ «сдюжить» в противостоянии с Западом в отличие от СССР, на что он ответил: «Мы — можем».

14 апреля в МИДе заверили, что Россия не намерена вступать в «санкционную войну» с Западом. Отмечается, что РФ прибегнет к ответным мерам, однако власти понимают, что санкции — это «палка о двух концах», которая может ударить по тому, кто их вводит.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены, инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Он уточнил, что и Россия сталкивается с проблемами, но в стране это рассматривается как появление новых вариантов и возможностей.

Ранее в апреле стало известно, что по причине роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни. В Германии инфляция в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году. В США потребительские цены выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года.

23 марта Путин заявил на совещании с правительством, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. После этого некоторые государства Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ, в частности ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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