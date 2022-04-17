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WSJ раскрыл возможности России по обходу санкций Запада

The Wall Street Journal: раскол в мире позволит России обойти санкции Запада
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Многие страны не последовали примеру Запада и не ввели санкции в отношении России, что привело к расколу в мире. Вероятно, это может помочь Москве обойти ограничительные меры. Об этом в четверг, 14 апреля, пишет американская газета The Wall Street Journal.

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Как считают в издании, лидеры западных государств пытаются построить глобальную коалицию для изоляции России, однако им мешают крупнейшие развивающиеся страны, такие как Индия, Бразилия и ЮАР.

«Этот раскол открывает России возможности для обхода западных санкций и позволяет Москве говорить, что ее поддерживают по всему миру», — говорится в статье.

Авторы статьи также отметили, что ни Саудовская Аравия, ни Китай не стали осуждать Россию за проведение спецоперации по защите Донбасса.

«Китай видит Россию как союзника в противостоянии США и их западным союзникам. Два соседа стремятся разрушить возглавляемый Штатами мировой порядок и сделать так, чтобы Пекин и Москва контролировали свои регионы», — подчеркнули в издании.

Между тем британский журнал The Economist 16 апреля написал, что далеко не все сторонники США готовы присоединиться к санкционному давлению на Россию.

Так, Индия старательно избегает конфронтации с Москвой, и на то есть веские основания, в том числе коммерческие интересы, стратегические амбиции, идеология и даже страх. Зависимость от торговых отношений с Россией, как минимум в сфере энергетики, по-прежнему оказывает влияние на международную политику.

Днем ранее стало известно, что Египет отказался занимать антироссийскую позицию, так как не хочет рушить партнерские отношения с РФ.

14 апреля глава МИД Турции заявил, что Анкара не может ввести санкции со своей стороны, однако следит за соблюдением тех мер, которые были приняты ранее.

В тот же день латвийский премьер-министр признал, что страна физически не готова к отключению от единой электросети с Россией и Белоруссией.

7 апреля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что введение любых санкций в отношении российских энергоресурсов, в том числе связанных с ядерной энергетикой, является красной чертой для страны.

Экономические и политические санкции против России усилились после того, как 24 февраля Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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