Египет отказался занимать антироссийскую позицию

Недружественные‎ РФ страны требуют от Египта занять антироссийскую позицию, однако Каир держит нейтралитет и продолжает сотрудничать с Москвой. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил председатель Российско-египетского делового совета Михаил Орлов.

«Единственная проблема, которую надо с осторожностью рассматривать, — это то, что египтяне, их экономика очень сильно зависят от американцев и европейцев — больше, чем от нас. Сейчас наши недруги очень сильно давят на Египет, чтобы он тоже занял антироссийскую позицию, поэтому сегодня власти в Каире пытаются держать нейтралитет и сотрудничают с нами так, чтобы никто их не заметил. Они боятся и не могут себе позволить терять огромную финансовую поддержку от США и ЕС», — пояснил глава совета.

При этом он отметил: Египет был бы «‎очень интересным плацдармом для нашей промышленности, чтобы в итоге производить или делать сборку российской продукции на экспорт, но под флагом другой страны»‎.

В списке недружественных РФ государств, опубликованном на портале правительства, около 50 государств, включая Великобританию, все 27 стран ЕС, США, Украину, Японию и другие.

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«Наши недруги сильно давят на Египет»