Прямой эфир
Экономика
В Минпромторге исключили возврат челноков из-за параллельного импорта
Мир
В Белоруссии заявили о риске провокации со стороны Украины
Экономика
В Минпромторге заявили о поддержке производителей контейнеров в России
Общество
Шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном формате в 2022 году
Мир
В Мариуполе за ночь более 130 военных ВСУ добровольно сложили оружие
Экономика
В Минпромторге анонсировали появление полностью импортозамещенного SSJ-100
Общество
Дорожные службы Подмосковья усилят борьбу с борщевиком в 2022 году
Мир
Российская авиация поразила 48 военных объектов Украины за сутки
Экономика
Доллар вырос при открытии торгов на Мосбирже
Мир
В Латвии заявили о неготовности к отключению от единой электросети с Россией
Общество
Ялтинский международный экономический форум перенесли на конец года
Сюжет:

В Турции назвали нереалистичным подключение к санкциям против России

Глава МИД Турции Чавушоглу: присоединение Анкары к санкциям против России нереалистично
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Присоединение Турции к санкциям против РФ нереалистично. Об этом в четверг, 14 апреля, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

Сумма разностей: чего ждать от дальнейших переговоров РФ и Украины
И почему оценки прогресса консультаций Москвой и Киевом не совпадают

«Мы следим за санкциями ООН (Организация Объединенных Наций. — Ред.), соблюдаем их. Но в плане подключения к санкциям отдельных стран, думаю, сами страны понимают, что при посреднической позиции Турции это нереалистично», — заявил Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

По его словам, Анкара будет вынуждена следовать санкциям в отношении России, если они будут одобрены ООН.

«Турция следует международному праву, мы будем проводить взвешенную политику. В случае одобрения ООН санкций в отношении России Турция будет вынуждена им следовать», — отметил дипломат.

29 марта переговоры делегаций России и Украины прошли в Стамбуле. Они длились примерно три часа. Москва фиксировала по их итогам позитивные сигналы.

Переговоры между Россией и Украиной на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще.

Российский президент Владимир Путин 12 апреля указал, что ему доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. По его словам, Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию. Также Путин отметил, что для дальнейших контактов в рамках переговорного процесса лучше всего подходит площадка в Белоруссии.

Экономические и политические санкции против России усилились после того, как 24 февраля Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022