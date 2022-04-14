В Турции назвали нереалистичным подключение к санкциям против России

Присоединение Турции к санкциям против РФ нереалистично. Об этом в четверг, 14 апреля, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

«Мы следим за санкциями ООН (Организация Объединенных Наций. — Ред.), соблюдаем их. Но в плане подключения к санкциям отдельных стран, думаю, сами страны понимают, что при посреднической позиции Турции это нереалистично», — заявил Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

По его словам, Анкара будет вынуждена следовать санкциям в отношении России, если они будут одобрены ООН.

«Турция следует международному праву, мы будем проводить взвешенную политику. В случае одобрения ООН санкций в отношении России Турция будет вынуждена им следовать», — отметил дипломат.

29 марта переговоры делегаций России и Украины прошли в Стамбуле. Они длились примерно три часа. Москва фиксировала по их итогам позитивные сигналы.

Переговоры между Россией и Украиной на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще.

Российский президент Владимир Путин 12 апреля указал, что ему доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. По его словам, Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию. Также Путин отметил, что для дальнейших контактов в рамках переговорного процесса лучше всего подходит площадка в Белоруссии.

Экономические и политические санкции против России усилились после того, как 24 февраля Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».