The Economist узнал об отказе союзников США вводить санкции против РФ

Далеко не все сторонники США готовы присоединиться к санкционному давлению на Россию по целому ряду причин. Об этом в субботу, 16 апреля, пишет британский журнал The Economist.

«В Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке даже давние союзники и клиенты Америки отвергают просьбы ввести санкций против России или хотя бы подвергнуть ее критике», — говорится в публикации.

Отмечается, что на сегодняшний день самую неудобную для Вашингтона позицию заняла Индия, руководство которой неизменно отказывается осудить РФ и ее лидера, Владимира Путина. К тому же, в ходе недавней видеоконференции между главой Белого дома Джо Байденом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, последний призвал к независимому расследованию происшествий на территории Украины и Донбасса. В частности, он говорил о событиях в Буче.

Индия, как и ряд других государств, старательно избегает конфронтации с Москвой, и на то есть веские основания, в том числе коммерческие интересы, стратегические амбиции, идеология и даже страх. Зависимость от торговых отношений с Россией, как минимум, в сфере энергетики, по-прежнему оказывает влияние на международную политику.

Также недовольство вызывает тот факт, что США предпочли сконцентрироваться на решении локальных геополитических вопросов, забыв об интересах всех, кто остался вне зоны видимости.

«Запад зациклился на европейском конфликте, который не является реальной глобальной проблемой, преуменьшая или игнорируя конфликты и нарушения прав человека в других частях света»,— пояснил автор статьи.

Днем ранее стало известно, что Египет принял решение воздержаться от участия в антироссийской кампании и не рушить партнерские отношения. На сегодняшний день Каир занимает нейтральную позицию.

14 апреля глава МИД Турции заявил, что Анкара не имеет возможности вводить санкции со своей стороны, хотя и следит за соблюдением тех мер, которые уже были приняты.

В тот же день латышский премьер-министр признал, что страна физически не готова к отключению от единой электросети с Россией и Белоруссией, несмотря на то, что одобряет такую инициативу.

12 апреля Индия объявила о намерении увеличить поставки своих товаров в Россию, а именно — фармацевтической продукции, органической и неорганической химии, молочки, а также чая, кофе и товаров для дома. Кроме того, с марта РФ и Индия обсуждают переход на расчеты в рублях и рупиях.

7 апреля, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт по-прежнему отказывается поддерживать общеевропейские экономические санкции против России в области энергетики.

Глава МИДа подчеркнул, что введение любых санкций в отношении российских энергоресурсов, в том числе связанных с ядерной энергетикой, является красной чертой для Венгрии.

Экономические и политические санкции против России усилились после того, как 24 февраля Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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