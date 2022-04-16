В ДНР сообщили о ранении 26 мирных жителей в результате обстрелов ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать территории, ранее освобожденные силами Донецкой Народной Республики (ДНР), по последним данным, в результате действий украинских силовиков ранения получили еще 26 человек. Об этом сообщили в субботу, 16 апреля, в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 26 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденных территорий республики», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что в Мариуполе пострадали 12 мужчин от 33 лет до 81 года, а также восемь женщин в возрасте от 37 до 80 лет, в населенном пункте Красная поляна — мальчик восьми лет, в населенном пункте Азов — мужчина 69 лет, в населенном пункте Никольское — двое мужчин 41 и 42 лет.

Общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1133 человек, в том числе 59 детей.

Ранее в этот день ВСУ обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 122 мм, а также Донецк, выпустив 11 снарядов калибром 122 мм.

Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, украинские военные совершили два обстрела города с интервалом в 15 минут. В первом случае выпущено шесть снарядов, во втором — пять.

Накануне сообщалось, что еще 23 мирных жителя получили ранения в ДНР в результате обстрелов украинских силовиков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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